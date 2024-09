Radisson cambia nome al brand Prizeotel: ora è Prize by Radisson

Radisson Hotel Group rafforza la sua espansione nel segmento degli hotel lifestyle di fascia media portando a termine il cambiamento del marchio Prizeotel, che ora è diventato Prize by Radisson. Con questo brand il gruppo ha già firmato due nuovi contratti in Europa centrale. Il mutamento, come spiega l’azienda, è stato dettato dalla necessità di “migliorare l’allineamento del brand premium con i valori fondamentali del Gruppo e con l’esperienza ‘Yes I Can!’. Evidenzia inoltre il nostro impegno nel fornire un servizio di alta qualità all’interno di un’esperienza informale”.

L’obiettivo Prize by Radisson è di continuare a offrire un’esperienza di hotel lifestyle di fascia media a un prezzo accessibile, con strutture che presentano spazi comuni ampi e luminosi, ideali sua per i clienti leisure, sia per quelli business.