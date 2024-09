Radisson Hotel Group approda a Reims per il raddoppio in Francia

Raddoppio in Francia per Radisson Hotel Group con l’apertura di una struttura a Reims, nel cuore della regione dello Champagne. L’albergo avrà 102 camere comprensive anche di junior suite.

“L’apertura del Radisson Hotel Reims segna una pietra miliare significativa nei nostri sforzi per espandere la presenza del marchio Radisson in rapida crescita e di alto livello in Francia – spiega Tom Flanagan Karttunen, area senior vice president Northern & Western Europe, Radisson Hotel Group -. Questo debutto, nella storica e vivace città di Reims, esemplifica il nostro impegno ad ampliare la nostra presenza in località di primaria importanza all’interno di destinazioni chiave in Europa e oltre”.

Per chi organizza eventi, l'hotel dispone di tre spazi versatili con luce naturale e strutture moderne, in grado di ospitare fino a 80 persone. Gli ospiti possono inoltre mantenersi in forma nella sala fitness, aperta 24 ore su 24, che offre attrezzature all'avanguardia e una vista sulla Reims Arena.