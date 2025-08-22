Radisson Individuals a Malta con il Cavalieri Art Hotel

Radisson Individuals debutta a Malta con il Cavalieri Art Hotel, sul lungomare di St Julian’s affacciato sulla Balluta Bay. Con 254 camere e suite, spa, piscine interne ed esterne e spazi per eventi vista mare, la struttura rappresenta un nuovo capitolo per il gruppo nel Mediterraneo.

“Questa apertura riflette il nostro impegno a valorizzare hotel che rispecchiano l’anima della destinazione” ha commentato Joep Peeters, senior vice president franchise Radisson Hotel Group.

Il design contemporaneo dell’hotel è arricchito da dettagli artistici e installazioni che trasformano gli spazi comuni in gallerie a cielo aperto, con giochi di luce e trasparenze che dialogano con il mare.

Camere e suite sono pensate come quadri sul Mediterraneo, con ampie vetrate che incorniciano la baia e lo skyline di Sliema. Un rifugio che unisce comfort internazionale e spirito locale, a pochi passi da spiagge, cultura e nightlife. P. T.