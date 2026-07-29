Radisson: la ricerca alberghiera entra in ChatGPT

Radisson Hotel Group porta la ricerca alberghiera dentro ChatGPT. Sviluppata con Accenture e disponibile digitando @RadissonHotels, l’app consente di individuare e confrontare oltre 1.000 hotel in 100 Paesi con richieste in linguaggio naturale.

Il viaggiatore indica destinazione, soggiorno, servizi e punti di interesse, ottenendo disponibilità e tariffe aggiornate, dettagli sulle strutture e risultati interattivi su mappa. Scelto l’hotel viene indirizzato al sito Radisson per concludere la prenotazione diretta. Il progetto rafforza la strategia di commercio agentico del gruppo e intercetta l’evoluzione dei canali di domanda.

Secondo Accenture, l’87% dei viaggiatori userebbe un agente AI per trovare l’offerta adatta e il 71% ritiene che l’intelligenza artificiale influenzerà almeno metà della spesa per hotel o voli entro 12 mesi. In programma prenotazioni in chat, loyalty, modifiche e concierge AI.

Paola Trotta