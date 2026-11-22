Ottimizzare la comunicazione, la gestione e l’applicazione degli standard di brand nelle proprie strutture a livello globale. Questo l’obiettivo della partnership appena siglata tra Radisson Hotel Group e l’Hospitality Standards Management System di Yipy.

Attraverso questa collaborazione, il Gruppo alberghiero adotterà la piattaforma di Yipy per centralizzare e ottimizzare la gestione degli standard di brand dei suoi dieci marchi alberghieri. Il sistema consentirà a ciascuna struttura, reparto e team di accedere alle indicazioni più pertinenti in base al proprio ruolo, alla localizzazione geografica, alla tipologia di hotel e alle specifiche esigenze operative, assicurando così una gestione più mirata ed efficace degli standard in tutto il portfolio.

Sviluppata appositamente per l’hospitality, la piattaforma di Yipy riunisce, infatti, in un unico sistema centralizzato tutte le informazioni e gli strumenti necessari alla gestione degli standard alberghieri, superando la frammentazione di documenti PDF, fogli di calcolo e manuali tradizionali.

La soluzione consente ai gruppi alberghieri di ottimizzare i processi di onboarding, facilitare l’accesso alle procedure e agli standard di brand, garantire una maggiore uniformità nella loro applicazione e rafforzare il coinvolgimento e la responsabilità dei team. Un approccio integrato che contribuisce a migliorare l’efficienza operativa e ad assicurare esperienze sempre più uniformi e di qualità agli ospiti, anche all’interno di organizzazioni alberghiere complesse e articolate.

Commentando l’operazione Gunes Zalitis, director, Quality, Brand & Standards Implementation di Radisson Hotel Group, ha spiegato: “La soluzione consente ai team di disporre delle informazioni e delle indicazioni di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno, integrando gli standard nelle attività quotidiane. Allo stesso tempo, offre al Gruppo una visione più ampia e puntuale delle aree di miglioramento ricorrenti all’interno del proprio portfolio. In questo modo, possiamo rendere gli standard più semplici da comprendere, applicare e mantenere nel tempo, garantendone la coerenza in tutte le nostre strutture”.

Adam Tuttle, ceo e fondatore di Yipy, ha aggiunto: “Abbiamo sviluppato Yipy per colmare il divario operativo che interessa i grandi brand alberghieri internazionali: la distanza tra sapere cosa significa offrire un servizio eccellente e riuscire a garantirlo ogni giorno. La partnership con Radisson Hotel Group conferma la nostra convinzione che il settore sia pronto ad andare oltre i documenti statici e le comunicazioni tardive, per adottare un sistema dinamico e in continua evoluzione, capace di trasformare gli standard in azioni concrete”.