Rafael Nadal apre il terzo hotel con il marchio Zel

Rafael Nadal saluta il tennis e raggiunge quota tre alberghi a marchio Zel, il brand creato insieme a Melia Hotels. Dopo le aperture a Maiorca e in Costa Brava, questa volta Zel approda a Punta Cana, in Repubblica Dominicana, con il primo all inclusive che aprirà il 12 dicembre.

Con 190 camere, il complesso è un rebranding delle Garden Suites By Melia. Il resort, che ha subito una ristrutturazione, dispone di una varietà di categorie di alloggi di dimensioni comprese tra 75 e 200 metri quadrati, tra cui una suite Casa Zel Swim-Up con due camere da letto con terrazza e vasca idromassaggio.

Gli ospiti avranno accesso a sei ristoranti, tra cui un buffet in stile mediterraneo, un concept di fusion messicano e greco, un ristorante giapponese e un beach club. Altri servizi saranno due piscine, cinque campi da tennis, spazi per riunioni, una spa e una palestra.