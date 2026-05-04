Raro Realty accelera nel segmento high-end. Forte di un 2025 da record, la società del Gruppo Nicolaus porta avanti il suo percorso di trasformazione, con l’obiettivo di rafforzare il suo posizionamento negli ambiti del real estate di pregio e dell’hospitality integrata.

Gli indicatori finanziari confermano la traiettoria di crescita: il 2025 si è chiuso con un incremento del fatturato del 20,46%, mentre la redditività ha registrato un balzo ancora più marcato, con un Ebitda in aumento del 161,46%.

Particolarmente significativo il dato relativo al valore medio delle vendite, cresciuto del 37,89%, accompagnato da un incremento del valore medio delle commissioni del 60,59%: segnali che evidenziano come il mercato stia premiando la qualità del portafoglio Raro Realty.

In espansione anche il comparto hospitality, con un giro d’affari in aumento del 14%.

I riconoscimenti

Parallelamente, l’azienda ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui il Destination Marketing Award, il titolo di Top Agency e l’inserimento dell’amministratore delegato Luigi Fusco tra i ‘Fantastici 4’ del real estate indipendente. “I riconoscimenti ottenuti nell’ultimo anno rappresentano la sintesi di un percorso costruito su risultati concreti - spiega Fusco -. Suggellano le performance numeriche e testimoniano un’autorevolezza che deriva dalla solidità del nostro modello di business, capace di integrare real estate e hospitality in modo efficace e replicabile”.

Una nuova fase di crescita

Nel quadro del piano industriale del Gruppo Nicolaus, Raro Realty si conferma un asset strategico per lo sviluppo del segmento lusso. I risultati conseguiti tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 aprono per la società una nuova fase di crescita, che include anche lo sviluppo del franchising Raro Real Estate & Hospitality, con l’obiettivo di scalare il modello su nuovi mercati.

“La positività del 2025 è stata suggellata da attestazioni che confermano la nostra capacità di generare valore reale per gli investitori e, soprattutto, per i territori, contribuendo alla loro crescita, attrattività e posizionamento internazionale. È proprio su queste basi che stiamo lavorando anche allo sviluppo del franchising Raro Real Estate & Hospitality, con l’obiettivo di scalare il modello su nuovi mercati e amplificarne l’impatto, esportando un sistema capace di creare valore diffuso, duraturo e riconoscibile”, conclude Fusco.