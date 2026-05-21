RateHawk, ZenHotels e Roundtrip ampliano l’accordo con Aven Hospitality (ex Sabre Hospitality Solutions)

Emerging Travel Group, che opera con i marchi RateHawk, ZenHotels e Roundtrip, ha annunciato dix aver ampliato l’integrazione con il SynXis Central Reservation System di Aven Hospitality (ex Sabre Hospitality Solutions)

“In precedenza - si legge nella nota dell’azienda + l’integrazione di Etg con SynXis consentiva principalmente la connettività alle grandi catene alberghiere. Ora anche i piccoli hotel indipendenti che usano la distribuzione tramite ota di SynXis possono connettersi all’Extranet di Etg e rendere automatica la sincronizzazione delle tariffe e delle disponibilità”.

La connessione a Etg rende disponibili i prodotti a più di 110.000 tra agenzie di viaggi e clienti aziendali, oltre a milioni di turisti privati.

Simone Large, head of direct supply di Etg, ha commentato: “Per Emerging Travel Group l’ampliamento della collaborazione con Aven Hospitality è un importante passo in avanti nello sviluppo del flusso di Direct Supply, che rimane uno dei principali motori della nostra crescita”.

“Grazie a una partnership più ampia - aggiunge Ethan Wiseman, vp of product management di Aven Hospitality - Aven sta eliminando le barriere che tradizionalmente hanno limitato gli hotel indipendenti, consentendo loro di intercettare la domanda globale con la stessa facilità dei marchi più grandi al mondo”.