Recruiting più semplice grazie all’IA, nasce Stagionali.it

Un progetto digitale dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro stagionale nel turismo e negli eventi, con l’obiettivo di accelerare e semplificare il processo di recruiting grazie alla tecnologia. Il suo nome è Stagionali.it e nasce dall’esperienza di Samarcanda, attiva dal 1987 nell’animazione turistica, nella formazione e nella gestione di personale stagionale.

Stagionali.it ha deciso di presentarsi al settore in questa edizione di TTG, dove a guidare i dialoghi e i confronti sul futuro del turismo e dell’hospitality sarà proprio il tema centrale della vacanza come vissuto esperienziale. Un’esperienza di viaggio in cui, appunto, anche le strutture con il loro personale sono chiamate in causa.

Stagionali.it prevede un’app mobile gratuita costruita attorno a un approccio più immediato rispetto ai tradizionali processi di candidatura. Non è necessario caricare un curriculum: il candidato può creare il proprio profilo, indicare disponibilità e preferenze e raccontarsi attraverso un breve video. Stagionali.it può affiancare le imprese più organizzate e strutturate, assumendo un ruolo di facilitatore nella selezione dei candidati e, al tempo stesso, è pensato anche per hotel, ristoranti e altre attività medio-piccole che gestiscono le selezioni senza risorse HR dedicate. È possibile consultare i profili disponibili, oppure affidare a Stagionali.it una ricerca più assistita: la struttura descrive la figura di cui ha bisogno, la piattaforma supporta la preparazione dell’annuncio e l’individuazione di una rosa di candidati coerenti con la richiesta.

Per offrire la massima flessibilità alle imprese la consultazione dei profili anonimi è totalmente gratuita. Il datore di lavora paga, in crediti, solo per sbloccare l’anagrafica completa dei candidati che gli interessano, senza mai sottoscrivere alcun abbonamento o vincolarsi ad una fee.

Tra le funzionalità previste c’è anche la possibilità di intervenire sulle necessità dell’ultimo momento attraverso chiamate geolocalizzate, pensate per raggiungere i candidati disponibili in una determinata area.

A Rimini Stagionali.it si presenterà ancora in fase tester, prima della disponibilità online. La partecipazione a TTG diventa così anche un momento di ascolto e confronto con gli operatori: un’occasione per verificare bisogni, criticità e aspettative di chi ogni stagione deve costruire una squadra.