Red Sea Global inaugura Rosewood Amaala

Red Sea Global ha annunciato l’apertura di Rosewood Amaala, un resort di lusso situato a Triple Bay, sulla costa nord-occidentale del Mar Rosso in Arabia Saudita.
Il resort a bassa densità è stato progettato per integrarsi armoniosamente nel paesaggio, unendo il design arabo contemporaneo al benessere rigenerativo e alla cultura.
Rosewood Amaala sorge su 40 ettari di terreno e dispone di 110 unità abitative; suite e ville offrono piscine private, oltre a diverse piscine comuni del resort. La struttura comprende anche 26 residenze di lusso, con ville da 3, 4 o 5 camere da letto.
Tra le caratteristiche distintive del resort, come riporta una nota di Red Sea Global sono le due piscine naturali scavate nella roccia, situate sulla costa del Mar Rosso.
Il resort si rivolge anche alle famiglie con Rosewood Explorers, un miniclub dedicato, e altre strutture ricreative per bambini.