Relais & Châteaux, apre il Les Lumières Versailles

Alloggiare di fianco al Castello di Versailles è un sogno che diventa realtà. Apre infatti il Les Lumières Versailles, parte di Relais & Châteaux, un hotel che mescola il fascino.

Ogni dettaglio è pensato per elevare l’esperienza degli ospiti, ciascuna delle 31 camere e suite è dedicata un personaggio dell’epoca come Rousseau e Cartesio, con decorazioni che conferiscono all’ambiente un’atmosfera accogliente.

Tra i servizi, come riporta traveldailynews.com, vi è la Spa con una wellness area dedicata a trattamenti, sauna, hammam e fitnesi. Si aggiungono, infine, una biblioteca che funge da sala lettura, gli spazi food come Le Café Pierre Hermé Paris, la Boutique Pierre Hermé per i dolci, il Bar des Philosophes e il raffinato ristorante la Table des Lumières.