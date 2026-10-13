Relais & Châteaux e la sostenibilità: nasce MyImpact

Il settore hospitality dovrebbe ridurre le emissioni di gas serra del 50% entro il 2040 e Relais & Châteaux si impegna a decarbonizzare lanciando MyImpact, la nuova piattaforma globale di gestione della sostenibilità che quantifica l’impronta di carbonio e l’impatto delle 580 dimore e ristoranti associati in 65 Paesi.

“Offriamo uno strumento potente per trasformare le ambizioni di sostenibilità in azioni misurabili” dichiara il presidente Laurent Gardinier. Nel 2027 la piattaforma fornirà percorsi concreti e mirati di decarbonizzazione sulla base delle valutazioni dell’impronta di carbonio effettuate caso per caso: “La sua forza risiede nella capacità di adattare un quadro globale condiviso alle diverse realtà ambientali, culturali e normative di ciascuna dimora, rendendo l’azione per la sostenibilità al tempo stesso rilevante a livello locale e allineata a livello globale”. Gli associati sono supportati da esperti multilingue, simulazioni in tempo reale dell’effetto dei propri input sulle emissioni di carbonio e un forum dove confrontare le proprie prestazioni e condividere le migliori pratiche con la rete. Dopo questa prima fase la piattaforma sarà ampliata con nuove funzionalità rispetto all’intero spettro dell’impegno del marchio.