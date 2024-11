Relais & Châteaux fa squadra con l’Unesco per la sostenibilità. La collezione ha siglato una partnership con l’Organizzazione delle Nazioini Unite con l’obiettivo, ha spiegato il presidente, Laurent Gardinier, di “accompagnare il cambiamento, continuare a ripensare i modelli delle nostre dimore per coniugare il viaggio, fonte di arricchimento personale, e gli obiettivi ambientali, sociali ed economici”.

Insieme l’Unesco e Relais & Châteaux “invitano a cambiare la visione e le pratiche alimentari per ritrovare un equilibrio tra gli esseri umani e l’ambiente”, ha precisato Audrey Azoulay, direttrice generale dell’Unesco.

Relais & Châteaux lancia così ‘In armonia con il pianeta: 12 Impegni per la sostenibilità’. Si tratta di una serie di progetti che vedranno l’azienda focalizzata su tre obiettivi: preservare le tradizioni culinarie e di ospitalità del mondo; contribuire alla protezione e allo sviluppo della biodiversità; agire ogni giorno per un mondo più umano.

Oltre a essere sostenuti dall’Unesco, questi impegni sono stati inoltre votati dagli associati Relais & Châteaux, durante il congresso annuale.