RHC Group cerca personale, le date del recruiting

Stanno per ripartire le giornate di recruiting di RHC Group, che intende selezionare nuove figure da inserire nell’organico dell’Hotel Raito e del Paradiso Relais di Vietri sul Mare e di La Plage Resort a Taormina.

Mercoledì 22 gennaio la selezione è in Sicilia a La Plage Resort e mercoledì 29 gennaio in Costiera Amalfitana all’Hotel Raito: entrambe le selezioni sono previste dalle 9 alle 18 previa iscrizione online: a questo link per Taormina e a questo link per Vietri sul Mare.

Le figure ricercate sono tutte quelle alberghiere: facchini, cameriere ai piani (sia full time che part time, anche per orari serali), personale di sala, bar e cucina, personale addetto al ricevimento e agli ospiti. RHC Group ha sede a Roma e include 4 alberghi di lusso in Italia: l’Hotel Raito Amalfi Coast, 77 camere e suite, e il Relais Paradiso Amalfi Coast, 22 camere, con vista su Vietri sul Mare, La Plage Resort Taormina, 59 camere e suite, di fronte all’Isola Bella e collegato con la funivia al centro storico, e Palazzo Montemartini Rome, A Radisson Collection Hotel, 82 camere e suite, accanto alle Terme di Diocleziano.