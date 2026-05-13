RHC Group e Loquis, partnership per il turismo esperienziale

Raccontare il territorio attraverso storie, aneddoti, arte e cultura in modo innovativo e coinvolgente: nasce così la collaborazione tra RHC Group e Loquis, la piattaforma specializzata nei travel podcast geolocalizzati.

Il progetto coinvolge Palazzo Montemartini Rome, nel cuore della Capitale, e La Plage Resort a Taormina, con l’obiettivo di offrire agli ospiti un’esperienza di viaggio immersiva e personalizzata.

Grazie ai contenuti di Loquis, accessibili tramite QR Code e landing page dedicate, gli ospiti possono esplorare le destinazioni semplicemente camminando, guidati da audio geolocalizzati che si attivano lungo il percorso. Le storie - disponibili initaliano, inglese, spagnolo e francese) - accompagnano il visitatore alla scoperta di monumenti, scorci nascosti, tradizioni locali e curiosità, visibili anche su una mappa interattiva.

A Roma il progetto valorizza il contesto storico e culturale che circonda Palazzo Montemartini, con contenuti che spaziano dalle Terme di Diocleziano alla Stazione Termini, fino a racconti esclusivi legati all’hotel stesso.

A Taormina, invece, l’esperienza si estende tra mare, natura e patrimonio storico, accompagnando gli ospiti alla scoperta di luoghi iconici come il Teatro Antico e l’Isola Bella, ma anche di percorsi meno battuti. Un progetto, quello di Loquis, particolarmente apprezzato dal pubblico internazionale, con particolare interesse da parte dei viaggiatori americani, seguiti da inglesi, francesi, italiani e tedeschi.