Riapre a Londra The Beaumont Mayfair, gioiello dell’Art Déco

Gioiello dell’Art Déco e icona londinese che si affaccia sui Brown Heart Gardens. Riapre, dopo un intenso restyling di milioni di sterline, The Beaumont Mayfair, sotto la guida del nuovo ceo Stuart Procter.

L’albergo, che incarna lo spirito degli anni Venti e i cui interni portano la firma dell’architetto francese Thierry Despont, offre 101 camere e suite (29 nuove e 72 ristrutturate) - tra cui la celebre Room di Anthony Gormley -, nonché una ricca offerta gastronomica, un servizio di alto livello e una collezione d’arte ricercata.

Per gli amanti del buon cibo si spazia dalla sofisticata Gatsby’s Room, dove si può deliziare lo Champagne Afternoon Tea, a Le Magritte Bar, conosciuto per la sua vasta collezione di Bourbon, cocktail classici e per la selezione di sigari cubani.

Tra le novità della stagione, a novembre verrà inaugurato Rosi, il ristorante che mira a celebrare la tradizione culinaria britannica con ricette stagionali. Luke Edward Hall, rinomato artista e designer britannico, si occuperà della parte artistica con una serie di murales che raccontano le giornate londinesi in chiave romantica.

Tra le suite, imperdibili sono la celebre Room, realizzata dallo scultore Anthony Gormley; e la suite presidenziale Roosevelt, ridisegnata recentemente.

Fiore all’occhiello dell’offerta benessere è il Barber’s Shop dallo stile retrò in linea con gli interni della struttura, situato nell’area relax, in cui si alternano parrucchieri di grande esperienza nei diversi giorni della settimana. Completano l’offerta hammam, una sauna e un bagno turco, quattro sale per trattamenti e un’area relax in cui poter godere di un’ampia gamma di trattamenti di bellezza e massaggi.