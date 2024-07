Riapre l’hotel Astoria: a Genova il lusso a 5 stelle

Dopo 160 anni di attività che hanno attraversato tre secoli, la chiusura nel 2020 e una profonda opera di ristrutturazione durata quasi tre anni, riapre l’hotel Astoria di Genova, 5 stelle lusso fondato nel 1860 dai marchesi Serra.

Il palazzo, a metà tra lo stile neoclassico e liberty, ha fatto la storia della città e riapre oggi completamente rinnovato sotto le insegne di un nuovo nome, Capitolo Riviera. L’hotel Astoria, rilevato nel 2021 da 3, ha affidato allo studio di architettura Parisotto e Formenton di Padova il restyling. “La filosofia dietro il loro progetto è stata quella di costruire un parco con un hotel, e non il contrario”, spiega l’amministratore delegato di Capitolo Riviera Paolo Doragrossa.

Ogni spazio è concepito per permettere agli ospiti di vivere in simbiosi con la natura circostante, unendo l’indoor e l’outdoor, un parco circostante di 1800 metri quadri.

A seguito della ristrutturazione l’hotel, come riporta Cibotoday, ha visto una riduzione del numero di camere, che sono passare da 41 a 37 in modo da aumentarne le dimensioni e dotarle di balconi con vista panoramica. Inoltre, è stato fatto anche un ampliamento volumetrico di quasi 450 metri quadrati in cui sono state ricavate due nuove suite e altre junior suite.

L’altro cambiamento importante riguarda il passaggio dalle 4 stelle della precedente gestione alle 5 stelle lusso attuali. Inoltre, a maggio, Capitolo Riviera è entrato a far parte di Small Luxury Hotel.

“L’intero progetto è stato sviluppato all’insegna della sostenibilità - spiega Doragrossa - adottando soluzioni che minimizzano l’impatto ambientale e promuovono l’efficienza energetica”. Tra le scelte adottate: l’uso di materiali eco – sostenibili quali legno e pietra, la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 40 kW, illuminazione a led implementata in tutto albergo, realizzazione di un impianto di recupero delle acque piovane per l’irrigazione e il riscaldamento a pompa di calore. Inoltre, Capitolo Riviera è un hotel 100% plastic free che lavora in partnership con produttori locali per ridurre la distanza percorsa dai prodotti, minimizzando l’impatto ambientale.