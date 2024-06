Rifinanziamento FRI-Tur, Confindustria Alberghi: “Un supporto concreto per il settore”

“Il nuovo bando un supporto concreto alle imprese alberghiere”. Così Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi, sul rifinanziamento del FRI-Tur, in occasione del webinar ‘Il nuovo FRI-Tur - Istruzioni per l’uso’, organizzato ieri dall’associazione in collaborazione con UniCredit.

Il nuovo avviso consentirà agli albergatori di ottenere finanziamenti per la ristrutturazione e riqualificazione in chiave di interventi di efficientamento energetico, sostenibilità, ammodernamento.

Rispetto al bando precedente, il Mitur ha semplificato le procedure di presentazione della domanda (la finestra di invio è prevista dal dal 1° al 31 luglio).

“È molto importante l’attività del Ministero per l’utilizzo di tutte le risorse disponibili per il settore - ha affermato Colaiacovo -. Questo risponde alle esigenze delle aziende impegnate in attività di riqualificazione e ristrutturazione che è una delle priorità per posizionare il prodotto in linea con il mercato, mantenendo alto il livello rispetto ai competitor internazionali”.