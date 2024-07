Sono decine gli annunci di hotel in vendita nell’area di Rimini. La notizia, riportata dal Resto del Carlino, evidenzia come siano oltre 160 le strutture sul web che attendono un nuovo proprietario.

La maggior parte sono trattative private e tanti sono i piccoli hotel ormai fuori mercato proposti in vendita. Un destino scritto con le proprietà che non intendono investire nelle piccole strutture e non possono trasformarle in appartamenti.

Tra gli annunci ci sono però anche hotel pluristellati, alcuni dei quali a Marina Centro. Fra gli altri, si trovano annunci di strutture a ridosso della spiaggia con cifre comprese tra i 3 e i 5 milioni di euro. Molto spesso le descrizioni sono sommarie per evitare l’identificazione dell’hotel.

“Che ci sia tanto movimento è un segnale positivo – commenta Patrizia Rinaldis, presidente di Federalberghi Rimini –. È sintomo della ricerca di immobili per fare investimenti turistici”. È un bene, per la presidente, anche il fatto che ci sia un mercato per le strutture pluristellate con valori di milioni di euro.