Rimini, l’i-SUITE Hotel premiato da Tripadvisor con il Traveller’s Choice Best of the Best

“Per noi è stato un vero orgoglio svegliarsi e vedersi riconoscere un premio del genere”. Marco Ermeti, general manager dell’i-SUITE Hotel di Rimini, non nasconde la sua soddisfazione: l’hotel ha infatti ricevuto il Traveller’s Choice Best of the Best, il premio più importante con il quale Tripadvisor ricompensa le strutture che hanno ricevuto le migliori recensioni da parte dei viaggiatori internazionali.

“Si tratta - spiega Tripadvisor - del nostro maggior riconoscimento che viene conferito annualmente alle strutture nominate Best of the Best su Tripadvisor, ovvero quelle che ottengono recensioni eccellenti dai viaggiatori e si classificano nell’1% delle migliori strutture di tutto il mondo”.

“Tutti i giorni - continua Ermeti - lavoriamo con la consapevolezza che il nome di i-SUITE è indicatore del nostro obiettivo quotidiano: quella ‘i’ nel nome è stata pensata per rappresentare l’io del nostro ospite che è al centro di tutte le nostre attenzioni. In un momento - aggiunge - di cambiamenti e investimenti per migliorare sempre il nostro hotel, con servizi rivolti ai clienti dell’hotel ma anche agli ospiti locali con Ristorante e Benessere, ricevere un così prestigioso riconoscimento ci dà la grinta giusta per proseguire sulla strada del miglioramento”.

Un premio, quello di Tripadvisor, che rende i-SUITE Hotel e Rimini protagonisti di questa ambita classifica, avendo conquistato il quarto posto nella categoria Lusso-Italia.