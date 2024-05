Ritz-Carlton Reserve debutta in Arabia Saudita con il Nujuma

Terzo resort per The Red Sea, la destinazione luxury sulla costa occidentale dell’Arabia Saudita. Ha appena aperto le porte agli ospiti il Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve, la settima proprietà della collezione Ritz-Carlton Reserve e la prima in Arabia Saudita.

Progettata da Foster and Partners, l’architettura della struttura richiama le forme delle conchiglie e utilizza materiali naturali dai toni tenui, che evocano i colori del mare e della sabbia. Gli interni sono arricchiti da manufatti arabi, ceramiche, tappeti sauditi e arazzi, che celebrano l’artigianato locale. All’esterno, i sentieri che collegano gli spazi comuni alle ville sono immersi in una lussureggiante vegetazione autoctona.

Le ville e i servizi

“Nessun’altra meta offre una combinazione di paesaggi desertici e meravigliosi scenari marini come The Red Sea” commenta John Pagano, ceo di Red Sea Global, società sviluppatrice di The Red Sea. Raggiungibile in barca o idrovolante, Nujuma conta 63 alloggi fra overwater e beach villas, che dispongono da una a tre camere da letto, ampie zone giorno e piscine private con vista sul mare.