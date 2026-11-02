RIU approda a Barcellona con lo storico hotel Princesa Sofía

RIU Hotels & Resorts debutta a Barcellona grazie all’acquisizione dello storico hotel Princesa Sofía dai suoi attuali proprietari, Blasson Property Investments e BNP Paribas Asset Management Alts. “Con questo hotel raggiungiamo un obiettivo storico - afferma Luis Riu, ceo di RIU -, poiché da oltre un decennio eravamo alla ricerca dell’opportunità ideale per investire nella città di Barcellona, una priorità strategica per noi sin dal lancio della nostra linea RIU Plaza nel 2010”.

La struttura vanta una posizione strategica in Avenida Joan XXIII, a un solo isolato dall’Avenida Diagonal, nelle immediate vicinanze del Camp Nou, dell’emblematica sede di CaixaBank e di fronte ai Jardines de las Infantas e a diversi campus dell’Università di Barcellona, nella zona più elegante del distretto di Les Corts - Pedralbes.

L’hotel, che dispone di 465 camere distribuite su 19 piani e ha uno dei centri congressi ed eventi più ampi della città, passerà sotto la gestione di RIU a partire dal 1 aprile 2027, diventando la quattordicesima struttura della linea urbana RIU Plaza, con la quale il gruppo è già presente in capitali mondiali come Londra, New York e Chicago. “Affrontiamo questo progetto con lo stesso entusiasmo e la medesima dedizione professionale che abbiamo dedicato all’Hotel Riu Plaza di Madrid, che oggi rappresenta il nostro asset più rinomato” conclude Riu. L’operazione immobiliare è stata intermediata da aCapital per la parte acquirente e da Eastdil e Colliers per la parte venditrice.