Riu fa il bis a Londra acquisendo un hotel ex Hilton

L’hotel, costruito nel 2003, è stato interamente ristrutturato nel 2021, anno in cui era entrato a far parte del marchio Curio Collection by Hilton e ora è incluso nel portfolio Riu Plaza che riunisce gli hotel metropolitani della catena. Dispone di 464 camere e si trova a un minuto dal Tamigi e dal museo Tate Britain, a breve distanza dall’ Abbazia di Westminster, dal Palazzo del Parlamento e dal Big Ben. A disposizione degli ospiti la colazione a buffet - tratto distintivo dell’offerta urbana di Riu- oltre a un lobby bar, sale riunioni e una palestra aperta 24 ore su 24.