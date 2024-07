Riu Hotels apre a Chicago il Riu Plaza

Riu Hotels & Resorts continua la propria espansione internazionale e raggiunge un nuovo traguardo. Si tratta dell’apertura del Riu Plaza Chicago, il nuovo 4 stelle da 390 camere situato nel celebre shopping district del Magnificent Mile, che accoglierà i primi ospiti nel mese di settembre.

L’hotel si annuncia ideale sia per i viaggiatori business sia per i turisti. Inoltre - come riporta breakingtravelnews.com - è ispirato allo stile architettonico della Chicago School. Questo edificio di 28 piani offre una serie di servizi tra cui la palestra, un ristorante, il lobby bar e un bar sul rooftop da cui godere di una vista mozzafiato sulla città.