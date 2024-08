Sarà presto disponibile anche in italiano Claud·IA, il nuovo chatbot di Riu Hotels & Resorts; un passo avanti nella strategia digitale della catena alberghiera, che sta investendo nel miglioramento dell’esperienza dei clienti adottando questo strumento basato sull’IA e già attivo e disponibile nel sito di Riu in spagnolo, inglese e tedesco. Il gruppo mira a renderlo disponibile, nei prossimi mesi, non solo in italiano, ma anche in francese, portoghese, olandese, russo e cinese.

Esperienza in tempo reale

Il chatbot Claud·IA, sviluppato con tecnologia Google Cloud e DialogFlow e con il supporto di Emergya, partner strategico di Riu, utilizza il modello avanzato Gemini 1.5 Pro consentendo al gruppo di muoversi “verso un’esperienza digitale personalizzata e in tempo reale - sottolinea Juan Campins, VP Digital Channels -. Desideriamo che questa personalizzazione sia di tipo multicanale e, per farlo, ci basiamo sulla conoscenza del cliente, sull’utilizzo dei dati e sull’applicazione dell’IA. Il nostro obiettivo è migliorare costantemente l’esperienza degli ospiti, sia dal punto di vista digitale sia dal punto di vista fisico, e continuare a sviluppare strumenti che consentano di ottimizzare la nostra gestione interna”.

Claud·IA ha introdotto la funzionalità che consente di effettuare prenotazioni direttamente dal chatbot ed è stato dotato di una personalità. Il 75% delle oltre 1500 domande giornaliere inviate dai clienti oggi è gestito sul momento, senza tempi di attesa, con risultati soddisfacenti. L’esperienza utente è stata inoltre personalizzata per gli utenti registrati, per risultare più su misura e adatta a loro. Il chatbot capisce quando un cliente desidera effettuare una prenotazione e gli fa domande pertinenti (hotel, numero di camere, date, ecc.), così da generare un link diretto all’hotel e al tipo di camera desiderata. È stato evidenziato che il 73% dei clienti che verificano la disponibilità di un hotel o di un particolare tipo di camera con questo sistema porta a termine la prenotazione. Un altro vantaggio del chatbot è che consente di registrare e salvare le informazioni ottenute durante le conversazioni.