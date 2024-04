Factorial investe sul mercato italiano. L’azienda nata nel 2016 a Barcellona e specializzata nella gestione delle risorse umane, presente da tre anni nel nostro Paese, vuole rafforzare il suo presidio nel settore dell’hospitality alberghiera, attualmente al secondo posto tra i comparti per Factorial dopo il manufacturing.

“Ai nostri clienti - spiega il direttore marketing di Factoria Italia Dario Rizzo - forniamo un’unica piattaforma in cloud all-in-one per l’inserimento delle note spese, delle timbrature, delle richieste di permessi e delle comunicazioni interne all’azienda. Si tratta di uno strumento user friendly, che si compone di un’app sul telefono e una piattaforma gestibile dal computer. Il dipendente può timbrare e richiedere ferie e permessi dall’app direttamente dal cellulare e il manager può approvarli sempre da mobile in modo molto intuitivo, in tempo reale. Quest’ultimo ha inoltre a disposizione strumenti per misurare le performance del dipendente”.

La selezione del personale

Grazie al software HR basato sull’intelligenza artificiale Factorial può inoltre aiutare gli imprenditori alberghieri anche nella selezione del personale, “una questione particolarmente spinosa per questo settore. Sappiamo bene - sottolinea Rizzo - quante problematiche ci siano nel recruiting degli addetti più adeguati a rivestire determinate mansioni all’interno della struttura ricettiva, soprattutto nel caso degli stagionali. Ebbene, il software consente di caricare i profili aperti, pubblicare le offerte di lavoro sui vari canali e, aspetto molto gradito agli albergatori, selezionare i curricula in base ai requisiti specifici per ogni mansione”.

Lo strumento è in grado di vagliare anche 500 curricula in due giorni, riassumendo i profili dei candidati e consentendo agli imprenditori di risparmiare moltissimo tempo. Può inoltre valutare i candidati in base a criteri oggettivi, riducendo l’impatto dei pregiudizi, anche se ovviamente la supervisione umana rimane fondamentale. “L’obiettivo è ottimizzare i tempi, accorciando il processo di recruiting: un plus fondamentale soprattutto in alta stagione, dove il tempo per trovare figure professionali adatte alle necessità degli albergatori è pochissimo”.

L’imprenditore può scegliere quanti e quali pacchetti di servizi acquistare e paga un canone mensile che varia in base al numero dei dipendenti.

“Allo stato attuale - conclude Rizzo - Factorial è presente, oltre che in Spagna e in Italia, anche in Francia, Germania, Regno Unito, Usa, Messico e Brasile. L’Italia tuttavia è per noi il mercato principale, cui abbiamo dedicato un team di 150 addetti”.