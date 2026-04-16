Roma, l’Ambasciatori Palace diventa promotore d’arte

Arte e ospitalità si integrano nel centro di Roma. L’InterContinental Rome Ambasciatori Palace sigla una partnership con Palazzo Esposizioni Roma, spazio chiave per mostre, fotografia e cinema. L’accordo rafforza il dialogo tra hôtellerie di fascia alta e scena culturale urbana, con un’offerta che punta su esperienze legate al territorio.

Gli ospiti dell’hotel accedono a benefit dedicati per le esposizioni, mostrando la chiave della camera. Il soggiorno si estende così oltre l’accoglienza, con ingresso diretto nei luoghi della creatività contemporanea. Il legame si riflette anche negli interni della struttura, che ospita opere di Albert Watson, donate dopo la mostra romana. L’hotel, riaperto dopo un restyling completo, dispone di 160 camere e suite, spazi meeting, wellness e un’offerta food&beverage articolata tra Anita Lounge Bar, VICI Bistrot e Charlie’s Rooftop.