Dopo l’Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel un’altra struttura del brand entra a far parte del network Virtuoso. Stiamo parlando dell’Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel, l’indirizzo nel cuore di Roma e membro di The Leading Hotels of the World che vanta un’affascinante storia architettonica con elementi originali commissionati da Papa Clemente XI per il Vaticano nel 1705. L’edificio sorge sulle antiche Terme di Diocleziano, le cui fondamenta, piscine e mosaici sono visibili dal piano inferiore attraverso luminosi pavimenti in cristallo.

“Il processo di valutazione di Virtuoso - spiega Frederico Ayala, direttore vendite per gli

hotel Anantara in Italia - è incredibilmente selettivo, quindi diventarne partner è un risultato eccellente per Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel”.

Camere e servizi