Una dimora d’epoca di lusso nel cuore di Roma. Palazzo delle Pietre, fra le nuove aperture luxury nella capitale, è uno scrigno di dieci appartamenti che racchiude duemila anni di storia romana in un ambiente senza tempo. La struttura in via delle Coppelle 23, a due passi da piazza Navona, presenta un mix di stili architettonici e una varietà di elementi che va dalle fontane medievali ai pavimenti in marmo antico, dai tappeti tessuti a mano nel Caucaso agli antichi vasi cinesi. Ogni dettaglio, incluso il semplice rivestimento di un cuscino, è una scelta estetica ponderata, con una collezione di almeno dieci tipi di marmo dai toni accesi che si accostano alle delicate palette delle pareti.

Attenzione alla sostenibilità

La famiglia Mazzi è il cuore e l’anima di questo progetto di ospitalità di altissima gamma. La ricerca della qualità si estende anche ai materiali utilizzati, con un’attenzione particolare alla sostenibilità, come dimostrato dalla scelta dei legni di recupero. La struttura non è solo un luogo di soggiorno, ma un rifugio che offre eleganti spazi comuni, tra cui la terrazza sui tetti di Roma, la moderna Fitness Room e un hammam decorato da mosaici.

La cucina professionale offre esperienze gastronomiche con chef stellati e cooking class per scoprire i sapori autentici della cucina romana e internazionale, arricchite da lezioni di nutrizione tenute da esperti medici.