Rome Cavalieri, la rivoluzione del wellness

Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, rivoluziona il concetto di benessere con il Cavalieri Grand Spa Club, fra trattamenti d’avanguardia che uniscono lusso e innovazione.

Tra le novità, Déesse PRO, una maschera led di ultima generazione che sfrutta la lunghezza d’onda a 1070nm per stimolare la rigenerazione cellulare e migliorare la circolazione, donando alla pelle un aspetto più giovane e luminoso. Segue Waves 21, che grazie a impulsi elettrici mirati e cromoterapia favorisce il rilassamento muscolare, migliora la circolazione e rassoda la silhouette. Il protocollo a freddo con tecnologia Peltier potenzia i benefici del trattamento per un benessere profondo. Infine, Hydrafacial, con l’innovativo dispositivo Syndeo, combina detersione, esfoliazione, idratazione e terapia led per contrastare impurità e discromie, regalando un incarnato radioso.