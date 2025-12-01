Rome Cavalieri, William Fisher è il nuovo direttore generale

William Fisher è il nuovo direttore generale del Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel. Esponente di spicco nel settore dell’ospitalità, William Fisher ha al suo attivo oltre trent’anni di esperienza internazionale e approda al Rome Cavalieri dopo aver ricoperto il ruolo di direttore generale dell’Hilton London Metropole, dove ha gestito il restyling della struttura.

Il suo stile è fortemente pratico e focalizzato sulla valorizzazione delle persone, concentrato sulla progettazione di esperienze uniche per gli ospiti, la costruzione di una squadra efficiente e responsabile con un approccio basato su autenticità, cordialità e precisione. In linea con la filosofia del Rome Cavalieri, è impegnato nella sostenibilità e nell’innovazione.

Dopo la laurea alla Loyola University di New Orleans Fisher ha ricoperto ruoli di leadership senior in un portafoglio diversificato di hotel di lusso in Europa e Asia, tra cui strutture delle catene InterContinental, Ritz Carlton e Orient Express.