Rome Mate Hotels, i piani 2026 sull’Italia

Nuove aperture in Sicilia, a Milano e a Roma per Room Mate Hotels. Lo racconta Kike Sarasola, ceo e fondatore della catena alberghiera, che vede il 2026 come un anno di forte crescita in Italia. “L’Italia è un mercato prioritario, con grandi opportunità di sviluppo - afferma Sarasola -. Il 2026 sarà un anno positivo grazie al riposizionamento del brand e al lavoro straordinario dei nostri team”.

Nella Penisola il gruppo prevede un incremento di fatturato del 10,5% nel corso del 2026.

Attualmente la catena conta sei strutture sul mercato italiano, tutte 4 stelle centrali e dal forte carattere lifestyle, spesso firmate da designer internazionali.

Il recente riposizionamento verso il brand Room Mate Collection, che oggi conta dieci hotel, ha portato a risultati eccellenti anche in termini reputazionali.