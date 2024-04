Room Mate crea la Collection: ne fa parte il Giulia di Milano

Si chiama Room Mate Collection e coinvolge anche l’Italia il secondo marchio di Room Mate Hotels, che ha così deciso di rinnovare la propria immagine lanciando un brand per le strutture 4 stelle Plus. Ne fanno parte, per ora, il Giulia di Milano e il Gerard a Barcellona.

Si tratta per la precisione di un’evoluzione del marchio Room Mate stesso dedicata, come spiega il presidente Kike Sarasola, ai clienti che chiedono “un lusso tranquillo, lontano da eccessi o ostentazioni” e che distingue le strutture con meno di 80 camere e un’attenzione più personalizzata al cliente “senza perdere le altre qualità di punta della catena - precisa il presidente -, come la posizione in centro città o la tranquillità di essere come a casa, caratteristiche che hanno contraddistinto Room Mate nel corso della sua storia”.

Le cifre del 2023

La catena, che dallo scorso anno è nelle mani del fondo statunitense Angelo Gordon e della società americana Westmont Hospitality, ha chiuso il 2023 con una crescita del 37% delle vendite e un fatturato normalizzato di 106,5 milioni di euro, che rappresenta un ebitda operativo di 15,7 milioni, con un margine sulle vendite vicino al 15%. Le previsioni per il 2024 sono di registrare un ebitda operativo di 24,1 milioni di euro e raggiungere un valore di vendite di circa 150 milioni di euro, una volta che tutti gli hotel saranno stati ristrutturati e saranno aperti al 100%.