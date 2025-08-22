Room Mate Hotels, l’estate vista mare

Quest’estate Room Mate Hotels porta il mare a portata di mano, con tre destinazioni iconiche dove design e ospitalità si fondono: Room Mate Anna a Barcellona, Room Mate Collection Valeria a Málaga e Room Mate Collection Gorka a San Sebastián.
Tre città, tre stili, un unico filo: sentirsi a casa con stile, a un passo dalla spiaggia. A Barcellona, Room Mate Anna, firmato da Lorenzo Castillo, gioca con blu profondi, sabbia e ottone richiamando il fascino delle imbarcazioni d’epoca; le 81 camere con balconi guardano il Passeig de Gràcia, ma in pochi minuti si raggiunge la Barceloneta, tra cultura, shopping e onde, o si può restare in piscina ammirando tramonti mozzafiato.
A Málaga, Room Mate Collection Valeria, creato da Vittorio & Lucchino, mescola tradizione mediterranea e freschezza contemporanea: ceramiche colorate e motivi locali animano le 61 camere, mentre la terrazza panoramica invita a cocktail con vista sul porto.
Infine, a San Sebastián, Room Mate Collection Gorka, sempre di Castillo, propone 33 camere intime a pochi passi dalla Playa de la Concha, con palette neutra e dettagli blu, per un’esperienza di mare elegante e rilassata.