RoomRaccoon, accordo con Guestnet per i clienti degli hotel

Il gestionale per hotel indipendenti RoomRaccoon ha siglato una partnership con Guestnet, specializzata nel guest engagement. I due software, perfettamente integrati, consentono di trasferire i dati dal gestionale RoomRaccoon a Guestnet, dando così agli hotel la possibilità di comunicare in maniera personalizzata con gli ospiti durante il loro soggiorno.

Se RoomRaccoon gestisce le interazioni pre e post soggiorno, Guestnet migliora l’esperienza degli ospiti durante la permanenza, aumentando la loro soddisfazione e semplificando le attività in hotel.

Grazie all’intesa tra RoomRaccoon e Guestnet si alleggerisce anche il carico di lavoro del personale perché i due player forniscono una piattaforma unificata per la gestione della comunicazione con gli ospiti, che permette di comunicare in modo più efficiente ed efficace riducendo le richieste in reception. “Questa integrazione - commenta Steven Reffin, responsabile partnership di RoomRaccoon - offre servizi di guest engagement di altissimo livello e favorisce rapporti più diretti attraverso l’interazione, la personalizzazione e una maggiore efficienza”.