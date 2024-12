Sacbo e HNH insieme per l’Hilton Garden Inn Bergamo Airport

Sacbo e HNH Hospitality hanno avviato una partnership a lungo termine che prevede la gestione del nuovo albergo che sorgerà nell’area dei servizi aeroportuali, la cui costruzione avrà inizio a gennaio.

Il nuovo Hilton Garden Inn Bergamo Airport, in apertura nel 2026, offrirà 180 stanze moderne e dotate delle ultime tecnologie. Gli ospiti avranno a disposizione un’open lobby aperta al pubblico 24 ore su 24, oltre a un ristorante e a un bar.

L’albergo godrà di una connessione strategica in quanto direttamente collegato al Milan Bergamo Airport, che chiuderà il 2024 con oltre 17 milioni di passeggeri.

Sacbo ha pianificato investimenti per oltre 200 milioni nel quadriennio 2023-2027, allo scopo di potenziare e adeguare le infrastrutture aeroportuali e migliorare i servizi sul piano della qualità e sostenibilità, inserendo nel Piano di Sviluppo Aeroportuale anche la realizzazione della struttura alberghiera, pronta nel 2026. Per la realizzazione del nuovo albergo e la sistemazione delle aree annesse Sacbo ha stanziato circa 30 milioni di euro, affidandone la realizzazione a Gencantieri.

“Sacbo ha scelto di affidare la costruenda struttura ricettiva in gestione a HNH Hospitality. La struttura fornirà una serie di servizi, dal desk informativo per l’aeroporto al deposito bagagli, al collegamento da e per l’aerostazione con navetta dedicata. La presenza dell’hotel nell’area dei servizi aeroportuali si inserisce in una strategia di accessibilità e di interscambio che fa riferimento allo sviluppo della multimodalità, che si completerà con la realizzazione del collegamento ferroviario” ha commentato Giovanni Sanga, presidente di Sacbo.

“Siamo entusiasti di questa nuova struttura che amplia il nostro portfolio all’importante segmento degli hotel aeroportuali. La fiducia che Sacbo ha riposto in noi e nel progetto e la nuova collaborazione con Hilton sono motivo di soddisfazione. Vogliamo ancora una volta, nello sviluppo di questo asset, essere innovativi ed efficienti” ha aggiunto Luca Boccato, ceo di HNH Hospitality.

Alan Martin, vice president development, Southern Europe di Hilton, ha concluso: “Hilton è presente in Italia da oltre 60 anni e, mentre il nostro ambizioso piano di crescita nel Paese continua a svilupparsi, siamo orgogliosi di annunciare l’ingresso dell’Hilton Garden Inn Bergamo Airport nel nostro portafoglio. Strategicamente situata vicino a un importante snodo di trasporto, questa nuova struttura rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra missione di offrire esperienze di soggiorno raffinate e convenienti allo stesso tempo”.