Sandals Resorts lancia sette nuove categorie di suite

Arrivano sette nuove categorie di suite per i resort caraibici, all inclusive e adult only targati Sandals, la maggior parte delle quali sarà prenotabile tra febbraio e marzo del prossimo anno.

“Queste suite rispecchiano la bellezza naturale e la vivacità dei Caraibi, dalle ville che invitano gli amici a riunirsi alle suite che fondono l’esterno con l’interno - spiega Adam Stewart, executive chairman di Sandals Resorts International -. Fanno parte della nuova generazione di Sandals Resorts, che si impegna continuativamente nell’innovazione per mettere in risalto l’anima caraibica che noi chiamiamo casa. Mio padre diceva sempre che il mondo non aspetta nessuno e che il progresso avverrà indipendentemente dal fatto che tu ne faccia parte o meno. E noi ci siamo sempre prefissati di esserne capofila”.

Tra le novità figurano una villa con quattro camere da letto e maggiordomo al Sandals Ochi Beach Resort e una Skypool suite con terrazza panoramica al Sandals Royal Caribbean Resort and Private Island, mentre a St. Lucia ci sono ora le esclusive Rondoval Villas e alcune sistemazioni con vista spiaggia e scogliera, anch’esse rinnovate.