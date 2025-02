“La componente internazionale è stata determinante nella crescita del fatturato, ma anche il mercato italiano ha tenuto, pur essendo più sensibile al prezzo. Le cifre parlano da sole, ora ragioniamo sul futuro”.

Sara Digiesi, ceo di BWH Hotels Italia & Malta, non nasconde la sua soddisfazione per un altro anno a segno più, a testimonianza della potenza di un gruppo che comprende ormai 170 strutture. “La stima di fatturato B&B lordo degli hotel è di 377 milioni - evidenzia la ceo -, con una crescita di 7 punti percentuali rispetto al 2023”.

Il tasso di occupazione medio annuo ha raggiunto il 74%, mentre il prezzo per camera ha registrato un incremento medio del 3,8%.

Stati Uniti, l’exploit

Ma torniamo alla componente internazionale, che vede gli Stati Uniti tra i protagonisti della scena: “Gli arrivi dagli Usa - conferma Digiesi - per noi sono ormai il 30% del totale, ma lo scorso anno abbiamo assistito anche alla ripresa della componente cinese, caratterizzata da un aumento, rispetto al passato, di individuali e da un forte potere di spesa, così come per il Medioriente”. Intanto si affaccia sulla scena italiana il mercato indiano, “un bacino dalle straordinarie potenzialità, che occorre tenere d’occhio” riflette Digiesi.

Risultati positivi, dunque, a conferma della validità di un piano di business che vede il gruppo procedere su un doppio binario, con l’espansione sia di venue business, sia di indirizzi leisure. “Su quest’ultimo fronte - aggiunge Digiesi - abbiamo 12 new entry, più altre 6 di prossima apertura. Tra le nuove destinazioni del 2024 ci sono Matera, Torri del Benaco sul Lago di Garda, Lerici, Modica e Porto Palo, per un totale di 769 camere”. Al leisure il gruppo ha dedicato un team ad hoc che supporta gli hotel nella composizione del pacchetto di vacanza “con l’obiettivo - spiega la ceo - di fare degli hotel BWH veri e propri hub territoriali”.

Il supporto gestionale

Il supporto agli albergatori riguarda anche l’aspetto gestionale. Tra le ultime novità c’è, infatti, SIHO - Hotel Operations, una società di gestione controllata da BWH Hotels Italia & Malta e partecipata da soci albergatori che, a soli quattro mesi dal lancio, ha avviato la gestione della sua prima struttura.

Si rafforza, infine, l’impegno nella formazione: “Pur avendo un ampio programma di formazione interna - spiega Digiesi -, siamo consci dell’esistenza di tematiche nuove che necessitano di specifiche professionalità. Siamo dunque entrati nel capitale sociale di HIA, la Hospitality Innovation Academy, con la quale abbiamo siglato una partnership strategica per formare i nuovi professionisti dell’hotellerie, investendo sul futuro dell’ospitalità”.