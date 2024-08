Sardegna, Puglia e Sicilia in testa alla classifica Holidu di Ferragosto

Quali mete sono più gettonate nel giorno di vacanza per antonomasia da chi sceglie di pernottare in una casa vacanza? A dare una risposta ci pensa Holidu, che ha stilato la classifica delle destinazioni maggiormente prenotate per il 15 di agosto.

Come riporta una nota, al primo posto compare San Teodoro in Sardegna (con un prezzo medio di 163 euro), seguita da Gallipoli in Puglia (122 euro); chiude il podio San Vito Lo Capo in Sicilia (136 euro)

La top 5 continua con Villasimius in Sardegna e si chiude con Rimini.

Nelle prime 50 posizioni compaiono ben 44 città italiane. L’estero è rappresentato da Palma di Maiorca, al settimo posto, Barcellona (nono) Lloret de Mar (12esimo), Benidorm (40esimo), Nizza (48esimo) e Valencia (50esimo).