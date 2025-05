Sfide e opportunità dell’IA: i pareri di Santanchè e Bocca

“Occhio all’Intelligenza Artificiale! Occorre tenerla bene a bada e non lasciarla nelle mani delle piattaforme online”. È l’avvertimento lanciato dal presidente di Federalberghi Bernabò Bocca. L’Ia come strumento dalle infinite risorse, ma anche insidioso... “La paragono a un’auto di Formula1 - ha spiegato -, da maneggiare bene per non schiantarsi. Saperla guidare sì, ma con prudenza, e, soprattutto, evitare che siano piloti stranieri a guidarla. Dobbiamo formare i nostri campioni di IA per essere padroni della scena, e non consegnarci a chi, magari fuori dai nostri confini, è già un po’ più avanti di noi”.

Meno allarmista il ministro del turismo Daniela Santanchè: “L’Intelligenza Artificiale può essere un’opportunità - ha ribadito -, uno strumento importante sul piano dei dati soprattutto, che devono essere sempre esatti. La nostra sfida è alta: raccogliere dati nel mondo che riguardino il turismo e la sua offerta in Italia, formando una sorta di ‘piccola IA’ capace di mettere a punto in tempo reale le iniziative migliori. Inoltre, con l’Intelligenza Artificiale si possono razionalizzare e ottimizzare anche i flussi ai siti turistici. Stiamo quindi studiando questo strumento”.