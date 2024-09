Shaner Italia, che oggi conta nel nostro Paese tre proprietà, si prepara a una nuova apertura nel 2025. Come spiega Cinzia Panella, regional director of sales & marketing del brand, si tratterà di un Grand Universe in Toscana.

Punta di diamante del gruppo è il Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa che nel cuore della Garfagnana, che offre agli ospiti un’esperienza di soggiorno arricchita da servizi di lusso, tra cui una spa, piscine e diverse opzioni gastronomiche. “Si tratta di un’ottima soluzione per il business - commenta Panella -. Abbiamo, infatti, 180 camere e 12 sale meeting e siamo specializzati in cooking class per i team building”.

Altre due proprietà, più piccole ma di pari pregio, sono il Grand Universe Lucca e il Grand Universe La Residenza, quest’ultimo a pochi passi dal Grand Universe Lucca e inaugurato un anno fa. “Il Grand Universe Lucca è l’unico hotel di lusso della città, che oggi rispetto al passato, sta diventando una vera meta turistica e non soltanto una destinazione da day trip - sottolinea Panella -. Abbiamo 55 camere e un roof con champagneria”. Le stanze sono delle eleganti suite e l’offerta culinaria di alta qualità.

Il Grand Universe La Residenza, infine, si presenta come un ambiente esclusivo, accogliente e ideale per chi desidera comfort e riservatezza. “Qui abbiamo 12 camere che includono junior suite, suite e appartamenti - conclude Panella -. Non mancano, in ultimo, due sale riunioni rispettivamente con una capienza di 30 e 15 persone”.