Sheraton Rome Parco de’ Medici lancia Meet in Green

Il futuro dell’ospitalità è green. Sheraton Rome Parco de’ Medici si distingue per il suo impegno nella sostenibilità, integrando tecnologia e innovazione in ogni aspetto dell’attività alberghiera. Nasce così Meet in Green, un’iniziativa per eventi ecosostenibili, con arredi riciclabili, compensazione CO2 e sensibilizzazione dei partecipanti.

L’hotel adotta pratiche come riciclo avanzato, eliminazione della plastica e riduzione degli sprechi. Speciali posaceneri trasformano i mozziconi in nuovi materiali, mentre l’acqua viene recuperata per l’irrigazione.

Grazie a cogeneratori, pannelli solari e spegnimento automatico dei dispositivi, si ottimizzano i consumi energetici. Anche la ristorazione è coinvolta: cannucce biodegradabili, compost da sughero e prodotti locali. Infine, il complesso supporta la mobilità sostenibile e iniziative sociali.