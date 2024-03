Si conclude con successo Discover Turin, il progetto di Federalberghi Torino

Il progetto ‘Discover Turin’, ideato da Federalberghi Torino con il contributo della Camera di commercio di Torino e del supporto tecnico di We4Guest, è giunto alla conclusione.

L’obiettivo dell’iniziativa di marketing territoriale era quello di profilare i turisti in transito dagli aeroporti di Caselle e Orio al Serio e dal touch point di piazza Castello per veicolare contenuti targettizzati.

“Questo progetto ha permesso di avere un identikit di base dei turisti che raggiungono la nostra destinazione e di premiarli con contenuti, proposte e scontistiche da utilizzare durante il proprio soggiorno a Torino – dichiara Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino -. Siamo soddisfatti del consuntivo di questa fase del progetto grazie ad una continua attività di e-mail marketing avremo modo di fidelizzare i turisti che sono già venuti a Torino, incentivandoli a tornare o a consigliare la città come meta turistica da visitare”.

In questa edizione del progetto la piattaforma consentiva l’accesso alle informazioni e agevolazioni ai soli utenti che avessero completato tutti i campi di registrazione ed il 90% delle persone che si sono registrate presso i Digital Touch point presenti negli scali e, da ottobre, anche in centro città ha indicato il turismo come motivo della visita. Gli italiani restano i più numerosi (25%), seguiti, con un 20%, da Regno Unito e Stati Uniti complessivamente considerati. Dietro seguono Germania, Argentina e Romania.