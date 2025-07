E’ ufficialmente partito l’iter relativo ai contributi stanziati dalla Regione Sicilia per il ricettivo. E’ infatti arrivato il via libera per l’apertura della piattaforma telematica dell’Irfis dove presentare le domande che possono riguardare sia la realizzazione di nuovi complessi sia il potenziamento di quelli esistenti. Va ricordato che l’ammontare del contributo a fondo perduto è pari a 135 milioni di euro.

Il bando prevede che gli interessati possano accedere a fondi che vanno da un minimo di 500mila euro a un massimo di 3,5 milioni, scrive il Giornale di Sicilia, e i progetti possono riguardare , alberghi, bed and breakfast, ostelli, campeggi, villaggi turistici, case vacanze, rifugi e strutture aggregate, comprese reti d’impresa e cooperative. La scadenza ultima è fissata per il 15 ottobre.