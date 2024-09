SiteMinder, uno strumento innovativo per la gestione dinamica dei ricavi in hotel

Accedere a informazioni di market intelligence e intervenire in tempo reale sulla disponibilità delle camere, sui prezzi e sulla strategia di distribuzione. Questo quello che gli albergatori hanno la possibilità di fare con ‘Dinamic Revenue Plus’, la nuova soluzione firmata SiteMinder che promette di rendere la gestione dinamica dei ricavi accessibile a tutti gli hotel.

A differenza dei sistemi di revenue management tradizionali, riservati a un numero limitato di strutture, Dynamic Revenue Plus offre una doppia funzionalità che consente per la prima volta a tutti gli hotel di utilizzare un’unica piattaforma mobile-first per ottimizzare le entrate in base alla domanda del mercato.

Lo strumento si basa sui dati della piattaforma di SiteMinder, che derivano da 120 milioni di prenotazioni alberghiere annue, offrendo agli utenti di Dynamic Revenue Plus le informazioni disponibili più complete, inclusi i principali paesi di provenienza degli ospiti.

La soluzione sarà a breve arricchita con le raccomandazioni dinamiche sui prezzi fornite da IDeaS, società SAS, specializzata nella fornitura di software e servizi di revenue management. L’integrazione della soluzione di dynamic pricing di IDeaS con la piattaforma di distribuzione e la market intelligence di SiteMinder fornirà agli hotel di qualsiasi dimensione una potente capacità di gestione dei ricavi e una maggiore velocità di commercializzazione, mentre finora queste soluzioni erano accessibili solo come opzioni separate e riservate agli hotel strutturati con team dedicati alla gestione dei ricavi.

In questo modo, ogni albergo potrà passare da pratiche di revenue management tradizionali e statiche, caratterizzate da cambiamenti lenti e irregolari, a un approccio più dinamico, che prevede frequenti aggiustamenti delle strategie di revenue in risposta alle fluttuazioni del mercato. “Vogliamo rendere accessibile la gestione dei ricavi ad ogni tipo di struttura, offrendo agli hotel di tutto il mondo i vantaggi di una tariffazione dinamica e basata sulla domanda”, spiega Klaus Kohlmayr, chief evangelist e development officer di IDeaS. “Questa partnership rappresenta un’opzione valida per gli hotel di qualsiasi dimensione e modello operativo, permettendo loro di evitare di perdere opportunità di guadagno a causa di pratiche e strumenti di revenue management manuali e obsoleti”.

“Sebbene la market intelligence non sia una novità, Dynamic Revenue Plus di SiteMinder si distingue tra le soluzioni esistenti per la capacità di permettere agli albergatori non solo di raccogliere dati, ma anche di intraprendere diverse azioni, oltre alle modifiche dei prezzi, in pochi minuti – precisa afferma Leah Rankin, chief product officer di SiteMinder -. Inoltre, l’approccio mobile-first e la capacità unica di fornire previsioni sulla domanda consentono agli albergatori di adattarsi all’evoluzione del mercato. Dynamic Revenue Plus è il primo strumento nel suo genere e, insieme al team di IDeaS, siamo entusiasti di renderlo disponibile a tutti gli hotel che desiderano ottenere una gestione dei ricavi dinamica e ottenere una crescita significativa delle entrate”.