Non solo tanta attenzione all’ambiente, ma anche la ricerca di una vera sostenibilità sociale. Sono questi i due obiettivi principali del Siyam Care, il programma di sostenibilità dei resorts maldiviani del gruppo Sun Siyam.

Il programma vuole proteggere il delicato equilibrio degli atolli su cui sorgono le strutture. Quindi anche qui plastica bandita, materiale di scarto riciclato per produrre i tavoli delle stanze e delle hall, buffet ridotti e più cibo preparato espresso, per ridurre gli sprechi alimentari e da quest’anno una nuova centrale solare che aumenterà la produzione di energia elettrica pulita del 30%.

Inoltre, Siyam Care propone anche tutta una serie di progetti per i 4 mila 400 dipendenti del gruppo e per le loro famiglie. Playground per i più piccoli e campi sportivi per gli adolescenti e un sostegno economico per la formazione e istruzione dei figli più grandi.