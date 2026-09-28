Smartness traghetta l’hospitality nel mondo dell’AI agentica

L’intelligenza artificiale è già entrata nella quotidianità degli hotel italiani, ma il suo utilizzo resta concentrato soprattutto sulle attività più semplici. La vera sfida è affidare alle tecnologie AI based i processi più complessi, che incidono maggiormente sull’operatività delle strutture.

Per rispondere a questa necessità Smartness, azienda italiana specializzata in tecnologie per l’hospitality, ha scelto di virare verso l’agentic AI.

“Finora il modello è stato: acquisto un software e poi devo capire come usarlo per ottenere un risultato - spiega il ceo e co-founder di Smartness, Luca Rodella -. Con l’AI agentica vogliamo invertire questa logica: partire dall’obiettivo e lasciare che tecnologia e competenze lavorino insieme per raggiungerlo. È il passaggio dal comprare software al comprare risultati”.

L’azienda - che sarà presente all’edizione 2026 di TTG Travel Experience -, si appresta così a traghettare il comparto dell’hospitality verso il mondo dell’agentic AI, mettendo a disposizione delle strutture alberghiere ed extralberghiere una piattaforma che sarà in grado di gestire in autonomia disponibilità, politiche di pricing, nonché attività di marketing e di revenue.

La piattaforma sarà presentata ufficialmente al mercato nel corso della tre giorni di Rimini.