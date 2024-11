Sofitel apre in Egitto il suo hotel più grande: il Cairo Downtown Nile

Aprirà a gennaio 2025 in Egitto quello che Sofitel definisce il suo più grande albergo al mondo: il Sofitel Cairo Downtown Nile, 615 camere e suite con vista panoramica sul Nilo.

Situato vicino al futuro Grande Museo Egizio, annunciato come il più grande museo archeologico del mondo, e alle piramidi di Giza, l’hotel disporrà di quattro ristoranti di cucina internazionale e locale, spa, piscina, strutture per il fitness e club dedicati a bambini e adolescenti. La struttura, che come spiega lechotouristique.com sarà vocata soprattutto al turismo leisure, si rivolgerà anche ai viaggiatori d’affari con oltre 2.000 mq di spazi per riunioni e convegni. In totale Sofitel conta oggi circa 120 indirizzi e, in Egitto, la new entry si unirà al Sofitel El Gezirah del Cairo, al Sofitel Luxor Winter Palace e al Sofitel Legend Old Cataract di Assuan.