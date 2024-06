Sofitel festeggia i 60 anni: serata speciale al Roma Villa Borghese

Sessant’anni di attività da festeggiare con una giornata speciale, giovedì 20 giugno. Il marchio Sofitel celebra l’anniversario di diamante in tutto il mondo con una serie di eventi e, in Italia, il palcoscenico della festa sarà il Sofitel Roma Villa Borghese, l’hotel che evoca l’atmosfera di un’elegante casa romana e che, come tale, apre le sue porte agli invitati, tra istituzioni, ambasciate, personalità e partner.

Gli ospiti potranno immergersi in un’atmosfera di festa, in un percorso di intrattenimento e degustazioni che dalla hall conduce ai salotti, fino ad arrivare all’ultimo piano al rooftop Settimo, con magnifica vista sulla città.

Protagonisti i piatti creati per l’occasione dallo chef Giuseppe D’Alessio, per un menu che passa dalla tradizione italiana a quella francese.

Una casa aperta alla città

“I 60 anni del brand - sottolinea Elodie Lacroix, general manager del Sofitel Rome Villa Borghese - sono per noi l’occasione speciale per accogliere amici, partner ed ospiti in questa nostra casa, una casa aperta alla città, dove trascorrere momenti unici nel segno dello stile e del gusto. Il nostro hotel opera sin dal 1991 con il marchio Sofitel per poi diventarne, a seguito della ristrutturazione, un punto di riferimento a livello internazionale”.

Secondo Lacroix la struttura rappresenta il connubio perfetto tra l’Art de Vivre francese e la Dolce Vita italiana, “che - aggiunge - amiamo riproporre in maniera creativa, dal design all’arte, dall’ospitalità alle esperienze diverse che coinvolgono il territorio, senza dimenticare la gastronomia, che vede proprio i due Paesi eccellere e che qui trova la magia della scenografia naturale di Settimo con vista sulla città”.

La storia del brand

Sofitel apre il suo primo hotel il 26 giugno 1964 a Strasburgo in una regione, l’Alsazia, che incarna tutto quel che la Francia ha da offrire: cucina gourmet, architettura pittoresca e paesaggi unici. Dieci anni dopo il brand avvia l’espansione internazionale ed è il primo marchio francese di hotellerie di lusso a operare in tutti i continenti: Europa, Nord e Sud America, Africa e Asia.

Per i 60 anni del brand le celebrazioni in tutto il mondo, che saranno 120, hanno preso il via con una campagna dedicata - un cortometraggio con gli attori Gillian Anderson e Dali Bansallah - e collaborazioni di prestigio come quella con la gioielleria sostenibile Courbet di Place Vendome, che ha disegnato una linea di gioielli esclusiva: 18 creazioni originali con collane, orecchini, ciondoli e bracciali realizzati con diamanti di provenienza etica.