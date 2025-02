Soges Group sbarca a Venezia Lido in partnership con Meliá

Sarà Soges Group a gestire il Meliá Venezia Lido, l’ex Hotel Helvetia che prenderà le insegne di Meliá. “Si tratta - spiega Paolo Galardi, presidente di Soges Group - di un 4 stelle Superior che ora entrerà a far parte della nostra famiglia, in franchising sotto il marchio Meliá Hotels, estendendo per la prima volta la nostra esperienza oltre i confini della Toscana”.

Un’operazione che, aggiunge, “segna un traguardo significativo nella nostra strategia di crescita, consentendoci di ampliare il nostro portafoglio. La scelta di investire in questa nuova location riflette il nostro impegno a puntare su destinazioni di grande attrattiva turistica, dove i visitatori possono vivere esperienze indimenticabili, unendo comfort e autenticità”.

Con questa new entry per la prima volta Soges Group adotta il modello di affiliazione con un marchio internazionale, con ampie prospettive di crescita.

La struttura veneziana porta a dodici il numero complessivo di quelle in gestione e sarà inaugurata entro il 30 giugno 2025. Situata sul Gran Viale del Lido di Venezia, nel cuore dell’isola in un complesso degli anni Venti completamente ristrutturato, dispone di 60 camere doppie, di un ristorante e di un bar.

La gestione in white label prevede che il Meliá Venezia Lido venga operato seguendo gli standard elevati del gruppo Meliá, pur rimanendo parte integrante della rete operativa di Soges Group.